установите молекулярную формулу простого эфира,если при сгорании 6г его образуется 6,72л углекислого газа и 7,2 г воды

Химия

установите молекулярную формулу простого эфира,если при сгорании 6г его образуется 6,72л углекислого газа и 7,2 г воды

Автор: Гость