установите молекулярную формулу простого эфира,если при сгорании 6г его образуется 6,72л углекислого газа и 7,2 г воды
Химия
установите молекулярную формулу простого эфира,если при сгорании 6г его образуется 6,72л углекислого газа и 7,2 г воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ню(СО2)=6,72/22,4=0,3 моль ню(С)=0,3 моль ню(Н2О)=7,2/18=0,4 моль ню(Н)=0,8 моль С3Н8О метилэтиловый эфир СН3-О-С2Н5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
в 920 г 5%-го раствора фосфорной кислоты расстворили 152 г оксида фосфора(5). вычислите массовую долю фосфорной кислоты в полученном расстворе.
Биология
Решите задачу:Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над геном красной масти. Какое потомство F1 получится от скрещивания чистопородног...
Биология
решите задачу: У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по ...
Биология
Решите задачу: У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили коричневую самку с самцом голубой окраски. Среди потомства два щен...