установите молекулярную формулу простого эфира,если при сгорании 6г его образуется 6,72л углекислого газа и 7,2 г воды

Химия
установите молекулярную формулу простого эфира,если при сгорании 6г его образуется 6,72л углекислого газа и 7,2 г воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ню(СО2)=6,72/22,4=0,3 моль          ню(С)=0,3 моль ню(Н2О)=7,2/18=0,4 моль               ню(Н)=0,8 моль С3Н8О метилэтиловый эфир СН3-О-С2Н5   
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