решите задачу: У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену полидактилии. Определите вероятность рождения в этой многопалого ребенка?
Биология
решите задачу: У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену полидактилии. Определите вероятность рождения в этой многопалого ребенка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: А-полидактилия а-норма жен.-аа муж.-Аа Найти: F1 - ? Решение: Р: Аа аа G: А а а F1: Аа аа фенотип 1:1 генотип 1:1 Ответ: вероятность рождения многопалого ребенка =50%
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