решите задачу: У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену полидактилии. Определите вероятность рождения в этой многопалого ребенка?

Биология
решите задачу: У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену полидактилии. Определите вероятность рождения в этой многопалого ребенка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:  А-полидактилия а-норма жен.-аа муж.-Аа Найти: F1 - ? Решение: Р:   Аа      аа G: А   а     а  F1: Аа  аа фенотип  1:1 генотип  1:1 Ответ: вероятность рождения многопалого ребенка =50%   
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