Напишите 4 правила прошедшего времени
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Напишите 4 правила прошедшего времени
Ответ(ы) на вопрос:
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Past Simple-обозначает действие, которое происходило в прошлом -образуется при помощи глагола во второй форме (окончание -ed или 2 столбик таблицы неправельных глаголов) -при помощи слов:yesterday, ago,last,in...(год), once (я бы их назвала слова помошники, как видишь одно из этих слов, значит это время) Past Progressive(Continious)-обозначает действие, которое происходило на фоне другого действия, или в определенный момент времени -образуется при помощи was/were+глагол с -ing окончанием -при помощи слов: at...o`clock, when,why,whill Past Perfect-обозначает действие, которое происходило раньше другого прошедшего действия или к определенному моменту времени в пошлом -образуется при had+третья форма глаголов(третий столбик таблицы неправельных глаголов или правельный глагол с окончанием -ed) -при помощи слов: before,after, by...(4o`clock) Past Perfect Contnious-обозначает действие, которое началось в прошлом -образуется при помощи had been+глагол с -ing окончанием
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