Когда истратили одну восьмую имевшихся денег и еще 8 руб., то осталось 13 руб. Сколько денег было первоначально?
Математика
Когда истратили одну восьмую имевшихся денег и еще 8 руб., то осталось 13 руб. Сколько денег было первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13+8=21 руб - 7/8 всех денег 21:7=3 руб -1/8 всех денег 21+3=24 руб - столько денег было первоначально
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