Когда истратили одну восьмую имевшихся денег и еще 8 руб., то осталось 13 руб. Сколько денег было первоначально?

Математика

Когда истратили одну восьмую имевшихся денег и еще 8 руб., то осталось 13 руб. Сколько денег было первоначально?

Автор: Гость