В последние годы население нашей страны стало сокращаться. Умирает людей больше, чем рождается. А знаете ли вы сколько в каждой семье должно быть детей, чтобы население не сокращалось? Выберите правильные варианты. 1. 1 ребенок...

География

В последние годы население нашей страны стало сокращаться. Умирает людей больше, чем рождается. А знаете ли вы сколько в каждой семье должно быть детей, чтобы население не сокращалось? Выберите правильные варианты. 1. 1 ребенок 2. 2 ребенка 3. 3 ребенка 4. 4 ребенка 5. 5 и более детей

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