в 60 г 20%-ного раствора соды сначала добавили 20 г воды,затем 20 г соды. Сделайте предложение ,изменится ли концетрация (массовая доля растворенного в-ва ) в каждом из них
Химия
в 60 г 20%-ного раствора соды сначала добавили 20 г воды,затем 20 г соды. Сделайте предложение ,изменится ли концетрация (массовая доля растворенного в-ва ) в каждом из них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,измениться. Изначально в исходном растворе m в-ва=60*0,2=12г когда добавили 20г воды,увеличилась масса раствора 60+20=80г, а концентрация следовательно снизилась w=12/80*100%=15% затем,когда снова добавили 20г соды изменилась масса в-ва 12+20=32г и масса раствора тоже увеличилась 80+20=100г следовательно w= 32/100*100%=32%
Гость:
масса соды в р-ре=60Х0,2=12гр.;массовая доля соды после разбавления р-ра= 12:80=0,15(15%);массовая доля соды после добавления 20гр.соды=(12+20):(60+20+20)=32:100+0,32(32%)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1. Изменение окраски в результате реакции В пробирку налейте 2 мл раствора соды, добавьте 1-2 капли раствора фенолфталеина. Какие изменения происхо...
Геометрия
Математика
Один рабочий изготавливает 26 деталей в час,а другой -- на 3 детали больше.Сколько всего деталей изготовят рабочие за 7 часов,работая вместе?