в 60 г 20%-ного раствора соды сначала добавили 20 г воды,затем 20 г соды. Сделайте предложение ,изменится ли концетрация (массовая доля растворенного в-ва ) в каждом из них

Химия

в 60 г 20%-ного раствора соды сначала добавили 20 г воды,затем 20 г соды. Сделайте предложение ,изменится ли концетрация (массовая доля растворенного в-ва ) в каждом из них

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