Один рабочий изготавливает 26 деталей в час,а другой -- на 3 детали больше.Сколько всего деталей изготовят рабочие за 7 часов,работая вместе?
Математика
Один рабочий изготавливает 26 деталей в час,а другой -- на 3 детали больше.Сколько всего деталей изготовят рабочие за 7 часов,работая вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 26+3=29-изготавливает второй рабочий 2)26+29=55-деталий в час они изготвливают вместе 3)55*7=385-деталей они изготовят за 7 часов
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