Один рабочий изготавливает 26 деталей в час,а другой -- на 3 детали больше.Сколько всего деталей изготовят рабочие за 7 часов,работая вместе?

Математика

Один рабочий изготавливает 26 деталей в час,а другой -- на 3 детали больше.Сколько всего деталей изготовят рабочие за 7 часов,работая вместе?

Автор: Гость