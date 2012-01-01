В каком случае имеет место физическое явление, а в каком химическое? Обоснуйте ответ.А) при пропускании электрического тока через воду выделился кислород,Б) при нагревании речной воды выделился кислород_________________________...
Химия
В каком случае имеет место физическое явление, а в каком химическое? Обоснуйте ответ.А) при пропускании электрического тока через воду выделился кислород,Б) при нагревании речной воды выделился кислород____________________________В) горение парафиновой свечи,Г) горения электрической лампочки. _______________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) химическое,происходит электролиз; В) химичесое,происходит процесс окисления;
Гость:
хим: а - при разложении воды образовалось два вещества в- горение, выделяется тепло и видим пламя физ б - кислород, который растворился, просто выделяется г- свечение металла
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