В каком случае имеет место физическое явление, а в каком химическое? Обоснуйте ответ.А) при пропускании электрического тока через воду выделился кислород,Б) при нагревании речной воды выделился кислород_________________________...

Химия
В каком случае имеет место физическое явление, а в каком химическое? Обоснуйте ответ.А) при пропускании электрического тока через воду выделился кислород,Б) при нагревании речной воды выделился кислород____________________________В) горение парафиновой свечи,Г) горения электрической лампочки. _______________________________
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) химическое,происходит электролиз; В) химичесое,происходит процесс окисления;
Гость:
хим: а - при разложении воды образовалось два вещества в- горение, выделяется тепло и видим пламя физ б - кислород, который растворился, просто выделяется г- свечение металла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расставьте   в  клетках квадрата 6*6  различные  натуральные  числа  так, чтобы  сумма  в  каждой  строке  и  в  каждом  столбце была  равна  2012
Ответить
Химия
Составьте уравнения реакции между: а)магний+соляная кислота; б)кальций+кислород; в) оксид железа(II)+водород. Укажите тип реакции
Ответить
Химия
В каком из веществ атомы связанны между собой ионной связью?А)Железо.б)Поваренная соль.в)Сахароза.г)Вода.Д)Этиловый спирт?
Ответить
История
летосчитание в древнем Египте
Ответить
Химия
суточная потребность человека в фосфоре составляет 1г. известны массовые доли фосфора в продуктах питания (в процентах) в мясе-0.204 в яйцах - 0.22...
Ответить