летосчитание в древнем Египте
История
летосчитание в древнем Египте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
точно вспомните не могу,так как древний Египет мы прошли давно. могу сказать только то,что летоисчисление до нашей эры там шло в обратном направлении,например сначало 915 год,потом 914,потом 913.
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