эпиграф на тему  сказочное и реальное 

Русский язык
эпиграф на тему  сказочное и реальное 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин -Сказка -ложь, да в ней намёк,добрым молодцам урок.
Гость:
 Горький Эпиграф «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь»  
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