Составь и реши две задачи по таблице. БЫЛО ОТРЕЗАЛИ ОСТАЛОСЬ ? 14м 36м 30м ? 12м
Математика
Составь и реши две задачи по таблице. БЫЛО ОТРЕЗАЛИ ОСТАЛОСЬ ? 14м 36м 30м ? 12м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36+14=50(было) 2)30-12=18(отрезали)
Гость:
2)Всего было 30метров ткани для .... .Осталось12метров ........ .Сколько изросходовали....... . 30-12=18(метров)ткани отрезали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите уравнение реакций (в молекулярной и ионной формах) между растворами веществ: сульфат аммония и хлорид бария; хлорид аммония и нитрат серебра.
Геометрия
Математика
в 80г раствора содержится 9% соли. Сколько граммов воды следует налить в этот раствор, чтобы в нём было 6% соли?