Составь и реши две задачи по таблице. БЫЛО                    ОТРЕЗАЛИ              ОСТАЛОСЬ    ?                                14м                         36м   30м                               ?                            12м

Математика
Составь и реши две задачи по таблице. БЫЛО                    ОТРЕЗАЛИ              ОСТАЛОСЬ    ?                                14м                         36м   30м                               ?                            12м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36+14=50(было)   2)30-12=18(отрезали)
Гость:
2)Всего было 30метров ткани для .... .Осталось12метров ........ .Сколько изросходовали....... . 30-12=18(метров)ткани отрезали  
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