в 80г раствора содержится 9% соли. Сколько граммов воды следует налить в этот раствор, чтобы в нём было 6% соли?

Математика

в 80г раствора содержится 9% соли. Сколько граммов воды следует налить в этот раствор, чтобы в нём было 6% соли?

Автор: Гость