в 80г раствора содержится 9% соли. Сколько граммов воды следует налить в этот раствор, чтобы в нём было 6% соли?
Математика
в 80г раствора содержится 9% соли. Сколько граммов воды следует налить в этот раствор, чтобы в нём было 6% соли?
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