из любое художественное произведение выписать 10 предложений с предлогами и указать что за произведение
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из любое художественное произведение выписать 10 предложений с предлогами и указать что за произведение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу.( Гоголь. Тарас Бульба) 2)Когда в приемную знаменитой психиатрическойклиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки, вышел человек с острой бородкой и облаченный в белый халат, была половина второго ночи.(Мастер и Маргарита. Булгаков) 3)Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ничего для нас нежалели (Островский. Гроза) 4)Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста,приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякойопределенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица.(Гончаров. Обломов) 5) Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили (Толстой. Война и мир) 6)В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки. (Гоголь. Мёртвые души) 7)Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вампренеприятное известие: к нам едет ревизор.(Гоголь. Ревизор) 8)Все сильнее стучало, гремело по крыше вагона,вьюжно ударяли нахлесты ветра, все плотнее забивало снегом едва угадываемое оконце над нарами.(Бондарев. Горячий снег) 9) Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу.(Достоевский. Преступление и наказание) 10)Что за странная фантазия пить чай в это время? Удивляюсь.(Островский. Бесприданница)
Гость:
1) Это был Булька в своём медном ошейнике.Он летел во весь дух к станции.( Л.Н.Толстой "Булька") 2) Мужик нашёл дорогой камень и понёс его к царю.Пришёл во дворец и стал спрашивать у царских слуг:как бы царя увидеть. (Л.Н.Толстой "Награда") 3) На Ивана дважды прыснул, Громким посвистом присвистнул, На конька Иван вглянул И в котёл тотчас пырнул. (П.П.Ершов " Конёк-Горбунок") 4) Было это летней ночью на даче. В маленькой комнате стоял на столе у окна пузатый самовар и смотрел в небо,горячо,распевая. (М.Горький "Самовар") 5) Крыльцо,по которому в него входили,было деревянное и выдавалось на улицу.( Антон Погорельский "Чёрная курица") 6) Я прибежал в столовую,когда батюшка рассказывал,отчего он так долго не возвращался.(В.Ф.Одоевский "Игоша") 7) Пришла старуха и стала сказывать про деревенское раздолье:про ключи студёные,про луга зелёные,про леса дремучие,про хлебы хлебистые да про ярицу яристую. (В.И.Даль "Про мышь зубастую да про воробья богатого") 8) День прошёл,настал вечер - опять головушку разломило,и опять он закаялся -с вечера до утра,а утром опять принимается за то же. (В.И.Даль " О дятле") 9) Вот кладут ковёр на телегу,ставят в ноги ящик с самоваром.(И.С.Тургенев "Лес и степь" ) 10) Выбежали дети на крыльцо,а там уже много народу собралось.Нижегородский мужик,с большим колом в руках,держит на цепи медведя,а мальчик приготовился в барабан бить. (К.Д. Ушинский "Учёный медведь")
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