из любое художественное произведение выписать 10 предложений с предлогами и указать что за произведение

Гость: Гость:

1)Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу.( Гоголь. Тарас Бульба) 2)Когда в приемную знаменитой психиатрическойклиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки, вышел человек с острой бородкой и облаченный в белый халат, была половина второго ночи.(Мастер и Маргарита. Булгаков) 3)Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ничего для нас нежалели (Островский. Гроза) 4)Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста,приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякойопределенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица.(Гончаров. Обломов) 5) Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили (Толстой. Война и мир) 6)В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки. (Гоголь. Мёртвые души) 7)Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вампренеприятное известие: к нам едет ревизор.(Гоголь. Ревизор) 8)Все сильнее стучало, гремело по крыше вагона,вьюжно ударяли нахлесты ветра, все плотнее забивало снегом едва угадываемое оконце над нарами.(Бондарев. Горячий снег) 9) Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу.(Достоевский. Преступление и наказание) 10)Что за странная фантазия пить чай в это время? Удивляюсь.(Островский. Бесприданница)