Решить уравнение: (х2+2х+3)-(х2+3х+4)+(х2+4х+5)-(х2+5х+6)+.... (х2+98х+99)-(х2+99х+100)=490
Алгебра
Решить уравнение: (х2+2х+3)-(х2+3х+4)+(х2+4х+5)-(х2+5х+6)+.... (х2+98х+99)-(х2+99х+100)=490
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
там получается таких пар 49, значит -49х-49=490 х=-11
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