прикладом якого газового розряду є блискавка
Физика
прикладом якого газового розряду є блискавка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
искровой элетричесий розряд
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