Как вы понимаете слова А.С.Пушкина:"Гений и злодейство несовместимы"? Согласны ли вы с этим утверждением?

Гость: Гость:

Гений- человек, нашедший свой особый путь (в любой из областей человеческих знаний и навыков), благодаря чему возвышается над тем обществом, в котором появился- этим он отличается и становится заметен для всех остальных. Поскольку он "над", то и проблемы общества для него не имеют существенного значения- зло, добро,- все относительно, но не него, а остальных. Поэтому он просто не замечает того, что происходит вокруг него- он выше этого. Благодаря этому он может стать параллельно злодейству, двигаться с ним в одном направлении. Но как известно в евклидовой геометрии- параллельные не пересекаются. Возможно это имел ввиду Пушкин, когда утверждал, что "гений и злодейство несовместимы".