когда в автомастерской отремонтировали пять восьмых всех машин,осталось отремонтировать девять машин. сколько машин было поставлено на ремонт?
Математика
когда в автомастерской отремонтировали пять восьмых всех машин,осталось отремонтировать девять машин. сколько машин было поставлено на ремонт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-5/8=3/8=9 9*8:3=24 совсем просто))
Гость:
если отремонтировали 5/8 машин, значит 9 машин это составляет 3/8. 9:3=3 машины - 1/8 часть всех машин 3*8=24 машины было поставлено на ремонт
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