когда в автомастерской отремонтировали пять восьмых всех машин,осталось отремонтировать девять машин. сколько машин было поставлено на ремонт?

Математика

когда в автомастерской отремонтировали пять восьмых всех машин,осталось отремонтировать девять машин. сколько машин было поставлено на ремонт?

Автор: Гость