уравнение реакции аммиака с водой

Химия
уравнение реакции аммиака с водой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH3+H2O=NH4OH Это просто)))))))))))))
Гость:
2NH3+2H2O=2NH4OH раствор аммиака
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