Северная Америка (рассказ с ошибками) Климат нашего материка чрезвычайно разнообразен. Ведь располагается материк во всех климатических поясах земного шара. Наибольшую площадь занимает тропический климатический пояс. На севере ...
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Северная Америка (рассказ с ошибками) Климат нашего материка чрезвычайно разнообразен. Ведь располагается материк во всех климатических поясах земного шара. Наибольшую площадь занимает тропический климатический пояс. На севере - Гудзонов залив. Он охлаждает климат континента, а низменности, расположенные рядом, позволяют воздушным арктическим массам проникать далеко на юг. Огромные массы влажного западного воздуха задерживают горные цепи Аппалачей на юго-западе материка. Теплый влажный воздух, формирующийся над течением Гольфстрим, приносит достаточное количество осадков на западные склоны Анд. (какие ошибки допустил автор рассказа)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат нашего материка чрезвычайно разнообразен.Ведь материк распологается почти во всех климатических поясах земного шара, кроме экваториального.Наибольшую площадь занимают субарктический и умеренный климатические пояса.На севере - Гудзонов залив, который большую часть года покрыт льдом.Он снижает температуру континента, а низменности, расположенные рядом, позволяют воздушным арктическим массам проникать на юг.Огромные массы влажного западного воздуха задерживают горная цепь Кордильеры на западе материка.Теплый влажный воздух, формирующийся над течением Гольфстрим, приносит достаточное количество осадков на восточные склоны Аппалачи.
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