Северная Америка (рассказ с ошибками) Климат нашего материка чрезвычайно разнообразен. Ведь располагается материк во всех климатических поясах земного шара. Наибольшую площадь занимает тропический климатический пояс. На севере ...

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Северная Америка (рассказ с ошибками) Климат нашего материка чрезвычайно разнообразен. Ведь располагается материк во всех климатических поясах земного шара. Наибольшую площадь занимает тропический климатический пояс. На севере - Гудзонов залив. Он охлаждает климат континента, а низменности, расположенные рядом, позволяют воздушным арктическим массам проникать далеко на юг. Огромные массы влажного западного воздуха задерживают горные цепи Аппалачей на юго-западе материка. Теплый влажный воздух, формирующийся над течением Гольфстрим, приносит достаточное количество осадков на западные склоны Анд. (какие ошибки допустил автор рассказа)

Автор: Гость