вычислите: 2.21*5.95+1.51/6.42*5.95-8.88
Математика
вычислите: 2.21*5.95+1.51/6.42*5.95-8.88
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2.21*5.95=13,1495 2)1.51/6.42=0,2352 3)0,2352*5,95= (примерно) 1,4 4)1,4+13,1495=14,5495 5)14,5495-8,88=5,6695
Гость:
ссперва работаем со знаком умножения затем деления 2.21*5.95 = приблизительно 13.15 1.51/6.42 * 5.95=приблизительно 1,4 13.5+1.4 = 14.55 14.55 -8.88 = 5.67 какой-то нереальный пример)
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