различия и сходства антарктиды и арктики
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различия и сходства антарктиды и арктики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
различия * Арктика – это океан, находящийся под ледяным панцирем, со всех сторон окруженный землей * Антарктида – это континент, со всех сторон омываемый водой * Люди проживают на территории Арктики на продолжении последних четырех столетий * Антарктида никогда не была заселена, и первые люди достигли ее берегов только 200 лет тому назад * Животный мир у этих регионов различен, Антарктида лидирует по многочисленности обитателей, а Арктика по их видовому разнообразию * Арктика, это обилие полярных птиц, моржей, овцебыков и белых медведей * Антарктида, это гигантские колонии пингвинов, морских котиков, а также множество морских птиц * В полярных областях земли путешественник всегда встретит обилие снега различных оттенков и айсберги самых причудливых форм * Путешествие в Арктику возможно совершить в период от июня до сентября * Месяцы совершения круизов в Антарктиду: октябрь – март. Сходства: 1. Обе эти области ( Арктика и Антарктида ) покрыты льдом. 2. Средняя годовая температура в обоих областях примерно одинаковая. 3. Есть несколько схожих животных. 4. Арктике так же как и в Антарктиде растут лешайники и мхи.
Гость:
в арктический кииматический комплекс входят арктические острова Евразии и ее северная часть, омываемая Северным Ледовитым океаном. Круглый год эта территория находиться под влиянием хлодных сухих арктических воздушных масс. Темпертура воздуха постоянна низкая, зимой отмечаються сильные морозы до -40* , -50*С. В период короткого полярного лета солнце поднимаеться над горизонтом не очень высоко. Поэтому поверхность суши нагреваеться незначительно, температура поднимаеться лишь до 0*,+4*С.
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