аммиак,выделившийся при кипячении 80 г 14%-ного раствора КОН с 8,03 г хлорида аммония,растворили в воде. Скоко мл 5%-ной азотной к-ты плотностью 1,02 г/мл пойдет на нейтрализ получ р-ра аммиака?

Гость: Гость:

КОН + NH4CL = KCL + H2O + NH3 NH3 + HNO3 = NH4NO3 + H2O. Найди массу КОН = 14%*80 г : 100% = 11,2 г. Определи , что в избытке , рассчитав кол-ва (ню) для гидроксида калия 11,5 : 56 =0,2 моль , для хлорида аммония 8,03: 53,5 =0,15 моль , значит КОН в избытке и дальнейший рассчёт надо вести по соли. Из неё вытесняется 0,15 моль аммиака , а следовательно на нейтрализацию пойдёт 0,15 моль кислоты. Её масса 0,15 * 63 =9,45 г., масса 5% -ного р-ра 9,45г: 5%*100%= 189г , а объём равен 189г: 1,02 = 185 мл.