Разность двух чисел равна 1470, одно из них в 8 раз меньше другого.Найти эти числа.
Математика
Разность двух чисел равна 1470, одно из них в 8 раз меньше другого.Найти эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8x-x=1470 7x=1470 x=210 8x=1680
Гость:
Пусть одно число равно х тогда другое хх/8 . Составим уравнение х-x/8=1470 7х/8=1470 7х=11760 х=1680, значит второе число равно 1680/8=210 Ответ:210,1680
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