для кормления обезьян в зоопарке ежедневно выделяют 85 бананов, 51 яблоко и 34 груши, распределяя фрукты между обезьянами поровну. сколько обезьян в зоопарке?
Математика
для кормления обезьян в зоопарке ежедневно выделяют 85 бананов, 51 яблоко и 34 груши, распределяя фрукты между обезьянами поровну. сколько обезьян в зоопарке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо найти общий делитель: 85=5*17 51=3*17 34=2*17 НОД (85, 51, 34)=17 Ответ: в зоопарке 17 обезьян.
Гость:
в зоопарке 17 обезьян,т.к 85=17*5 51=17*3 34=17*2 каждая обезьяна получит по 5 бананов,3 яблока и 2 груши
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