для кормления обезьян в зоопарке ежедневно выделяют 85 бананов, 51 яблоко и 34 груши, распределяя фрукты между обезьянами поровну. сколько обезьян в зоопарке?

Математика

для кормления обезьян в зоопарке ежедневно выделяют 85 бананов, 51 яблоко и 34 груши, распределяя фрукты между обезьянами поровну. сколько обезьян в зоопарке?

Автор: Гость