Какие стихи писал Маяковский до революции???
Литература
Какие стихи писал Маяковский до революции???
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Гость:
А вы могли бы? Нате! «Надоело», «Человек», «Себе любимому , посвящает автор эти строки» «Несколько слов обо мне самом»
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