Петя купилдве книги. Первая из них на 50% дороже второй. На сколько вторая книга дешевле первой?

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Первая книга дороже второй на 50%. Стоимость второй книги принимаем за 100%. Значит первая книга стоит 100% второй книги + 50% второй книги = 150% второй книги. Теперь высчитаем стоимость второй книги относительно первой. Теперь стоимость первой книги принимаем за 100%. Первая книга содержит 150 частей второй. Высчитаем процентное содержание первой книги в размере второй: 100% первой книги:150 частей второй*100 частей второй = 66,6% стоит вторая книга относительно первой. 100% первой книги - 66,6 второй книги = 33,3% на столько вторая книга дешевле первой. Ответ: на 33,3%