Петя купилдве книги. Первая из них на 50% дороже второй. На сколько вторая книга дешевле первой?
Математика
Петя купилдве книги. Первая из них на 50% дороже второй. На сколько вторая книга дешевле первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая книга дороже второй на 50%. Стоимость второй книги принимаем за 100%. Значит первая книга стоит 100% второй книги + 50% второй книги = 150% второй книги. Теперь высчитаем стоимость второй книги относительно первой. Теперь стоимость первой книги принимаем за 100%. Первая книга содержит 150 частей второй. Высчитаем процентное содержание первой книги в размере второй: 100% первой книги:150 частей второй*100 частей второй = 66,6% стоит вторая книга относительно первой. 100% первой книги - 66,6 второй книги = 33,3% на столько вторая книга дешевле первой. Ответ: на 33,3%
Гость:
х - цена второй книги 1,5х - цена первой книги теперь берем относительно первой книги 1,5х - 100% х - у% у=100х/1,5х=66,67% стоит вторая книга относительно первой 100%-66,67%=33,33% - дешевле вторая от первой
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