Три экскаватора различной мощности могут вырыть котлован объёмом 600м3, работая по отдельности: первый- за 10 дней, второй- за 12 дней,а третий- за 15 дней. За сколько дней они выроют котлован,работая совместно?
Математика
Три экскаватора различной мощности могут вырыть котлован объёмом 600м3, работая по отдельности: первый- за 10 дней, второй- за 12 дней,а третий- за 15 дней. За сколько дней они выроют котлован,работая совместно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600/10=60 м куб - первый в день 600/12=50 м куб - второй в день 600/15=40 м куб - третий в день (60+50+40)*х=600 150х=600 х=600/150 х=4 - за 4 дня работая вместе
Гость:
Примем производительность 1-го экскаватора - а, м^3/день производительность 2-го экскаватора - в, м^3/день производительность 3-го экскаватора - с, м^3/день тогда а=600/10=60 м^3/день в=600/12=50 м^3/день с=600/15=40 м^3/день тогда их общая производительность: 60+50+40=150 м^3/день и котлован в размере 600 м^3 они выроют: 600/150=4 дня
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