Вагонетка массой 180 кг движется без трения с ускорением 0,1 м/с2. Определить силу, сообщающую ускорение.

Физика
Вагонетка массой 180 кг движется без трения с ускорением 0,1 м/с2. Определить силу, сообщающую ускорение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определить силу, сообщающую ускорение. F= m*a =180* 0.1= 18 H
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