книгу нужно беречь Во первых Например

Гость: Гость:

Книгу надо беречь. Книга - это друг,без которого не обойдётся ни один человек.Как зачитываешься порой интересным рассказом,сказкой,стихами. Читаешь и мечтаешь о том или другом герое,кому-то нужна помощь,кто-то де - лает хорошие дела.Из книг узнаём о жизни.Меняется характер,мнение о о мире,что его окружает,как сделать его ещё лучше.А какие интересные рассказы о животных.Ведь это только кажется,что это рассказ,но ведь он из жизни.Просто автор хочет донести нам,всем,и это он делает через кни- гу.Беречь надо,чтобы после тебя книга могла переходить из рук в руки другим людям,чтобы всё интересное мог знать не только ты,но и все ос- тальные.Любите и берегите книги.