найдите сторону треугольника, лежащую против угла в 135 градусов, если две другие стороны равны 2√2 см и 3см.

Геометрия

найдите сторону треугольника, лежащую против угла в 135 градусов, если две другие стороны равны 2√2 см и 3см.

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