за1 день турист прошёл половину всего маршрута,а за 2 день-2/3 его оставшейся части.Какую часть маршрута осталось пройти туристу за 3 день пути?
Математика
за1 день турист прошёл половину всего маршрута,а за 2 день-2/3 его оставшейся части.Какую часть маршрута осталось пройти туристу за 3 день пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-1/2=1/2 1-1/2-(2/3)*(1/2)=1-1/2-2/6=1-3/6-2/6=1/6 осталось пройти в третий день
Гость:
1 день - это 1/2 маршрута, 2 день - это 2/3 * (1-1/2) это 1/3 всего маршрута 3 день - это 1-1/3-1/2=1/6 маршрута Ответ:1/6 маршрута
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