в ящике лежат красные,синие и белые шарики.всего 20 шариков.известно,что не красных-16,не синих-11.сколько белых?

Математика

в ящике лежат красные,синие и белые шарики.всего 20 шариков.известно,что не красных-16,не синих-11.сколько белых?

Автор: Гость