в ящике лежат красные,синие и белые шарики.всего 20 шариков.известно,что не красных-16,не синих-11.сколько белых?
Математика
в ящике лежат красные,синие и белые шарики.всего 20 шариков.известно,что не красных-16,не синих-11.сколько белых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
синие и белые - 16 шариков красные и белые - 11 шариков синие+белые+красные+белые=20+белые 16+11=20+белые белые=7 шариков
Гость:
1,20-16=4 - красные 2,20-11=9 - синие 3.9+4=13 - красные и синие 4,20-13=7 - белые
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