на пошив сорочки ушло 2 6 м купленной ткани а на пошив пододеяльника - 9,1 м ткани.Во сколько раз больше ткани пошло на пододеяльник, чем на сорочку?тема прямая и обратная пропорциональные зависимости
Математика
на пошив сорочки ушло 2 6 м купленной ткани а на пошив пододеяльника - 9,1 м ткани.Во сколько раз больше ткани пошло на пододеяльник, чем на сорочку?тема прямая и обратная пропорциональные зависимости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,1/2,6=3,5 - В 3,5 раз больше ткани пошло на пододеяльник, чем на сорочку
Гость:
1) 9,1/2,6=3,5 (раз) Ответ: на пошив пододеяльника ушло в 3,5 раза больше ткани чем на пошив рубашки. наверное имелось в виду 2,6 м ткани на пошив рубашки, иначе в задаче вопрос должен стоять по другому.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Математика