на пошив сорочки ушло 2 6 м купленной ткани а на пошив пододеяльника - 9,1 м ткани.Во сколько раз больше ткани пошло на пододеяльник, чем на сорочку?тема прямая и обратная пропорциональные зависимости

Математика

на пошив сорочки ушло 2 6 м купленной ткани а на пошив пододеяльника - 9,1 м ткани.Во сколько раз больше ткани пошло на пододеяльник, чем на сорочку?тема прямая и обратная пропорциональные зависимости

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