на пошив сорочки ушло 2 6 м купленной ткани а на пошив пододеяльника - 9,1 м ткани.Во сколько раз больше ткани пошло на пододеяльник, чем на сорочку?тема прямая и обратная пропорциональные зависимости

Математика
на пошив сорочки ушло 2 6 м купленной ткани а на пошив пододеяльника - 9,1 м ткани.Во сколько раз больше ткани пошло на пододеяльник, чем на сорочку?тема прямая и обратная пропорциональные зависимости
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,1/2,6=3,5 - В 3,5 раз больше ткани пошло на пододеяльник, чем на сорочку
Гость:
1) 9,1/2,6=3,5 (раз)  Ответ: на пошив пододеяльника ушло в 3,5 раза больше ткани чем на пошив рубашки. наверное имелось в виду 2,6 м ткани на пошив рубашки, иначе в задаче вопрос должен стоять по другому.  
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