Дайте информацию о доверии подходящюю для 5-го класса. 

Гость: Гость:

Я очень ценю доверие некоторых людей. И не сделаю ничего что бы это хрупкое доверие нарушить, даже если очень захочется. Доверие - ключевое качество при общении людей. Одному никогда нельзя добиться всего, да и не зачем. Работая в команде, можно достичь больших результатов и доверять людям то, что они делают лучше тебя. Не стоит тянуть все одеяло на себя. Если ты доверишься кому-нибудь, возможно, в следующий раз он/она довериться себя. Доверие - ключ к успешной дружбе и счастливой любви. доверие - это единствиенный ключ к взаимопониманию. Но вот есть одно но: это то, что не всякому человеку можно довериться.