соствать слово из 7 букв о зиме

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соствать слово из 7 букв о зиме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Вот ответ: Снежная 7 букв 
Гость:
льдинка декабрь суровая зима    
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