ОПРЕДЕЛИТЕ ЧИСЛО МОЛЕКУЛ:А)КИСЛОРОДА Б) АЗОТА СОДЕРЖАЩИХСЯ В 22,4 Л ВОЗДУХА ПРИ Н. У.

Химия
ОПРЕДЕЛИТЕ ЧИСЛО МОЛЕКУЛ:А)КИСЛОРОДА Б) АЗОТА СОДЕРЖАЩИХСЯ В 22,4 Л ВОЗДУХА ПРИ Н. У.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 22.4 л любого газа содержится 6*10^23 молекул это и будет ответ в а и б
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