На основании того что при сгорании 6,5 г Цинка выделяется 34,8 кДж определите теплоту образования оксида цинка
Химия
На основании того что при сгорании 6,5 г Цинка выделяется 34,8 кДж определите теплоту образования оксида цинка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn+1/2O2=ZnO 6.5г 34.8кДж 65г/моль 348 кЖд/моль теплота образования оксида цинка 348кДж/моль
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