На основании того что при сгорании 6,5 г Цинка выделяется 34,8 кДж определите теплоту образования оксида цинка

Химия

На основании того что при сгорании 6,5 г Цинка выделяется 34,8 кДж определите теплоту образования оксида цинка

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