разложите на множители: (a+b)(c+d)+c=(c+d)
Алгебра
разложите на множители: (a+b)(c+d)+c=(c+d)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+b)(c+d)+c(c+d)=(c+d)(a+b+c)
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