на проезд через мост длиной 4 км у машины с грузом ушло на 2 мин больше, чем на проезд без груза через мост в обратном направлении. Каковы скорости движения с грузом и без груза если они отличаются на 20 км/ч?

Алгебра

на проезд через мост длиной 4 км у машины с грузом ушло на 2 мин больше, чем на проезд без груза через мост в обратном направлении. Каковы скорости движения с грузом и без груза если они отличаются на 20 км/ч?

Автор: Гость