на проезд через мост длиной 4 км у машины с грузом ушло на 2 мин больше, чем на проезд без груза через мост в обратном направлении. Каковы скорости движения с грузом и без груза если они отличаются на 20 км/ч?

Алгебра
на проезд через мост длиной 4 км у машины с грузом ушло на 2 мин больше, чем на проезд без груза через мост в обратном направлении. Каковы скорости движения с грузом и без груза если они отличаются на 20 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/х=4/(х+20)+1/30,где х-скорость без груза 4*30*(х+20)=4*х*30+х(х+20) x^2+20x-240=0 (x-40)(x+60)=0 но т.к.скорость положительна,то х=40-скорость с грузом,х+20=60-скорость без груза
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