найти отношение площадей двух подобных ромбов, если отношение их сторон равно 3.

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так как ромб это и параллелограм, то и площадь его равна S=a^2 * sin a , где а-сторона, синус а-синус угла между смежными сторонами S2=(3a)^2 * sin a=9a^2 *sin a -площадь подобного ромба со сторонами в 3 раза большими S : S2=a^2 *sin a : 9a^2*sin a=1:9 углы в подобных ромбах равны, т.е. угол а и в 1-ом и во 2-м ромбе равны и их синусы тоже ответ: у большего ромба площадь в 9 раз больше