найти отношение площадей двух подобных ромбов, если отношение их сторон равно 3.

Геометрия
найти отношение площадей двух подобных ромбов, если отношение их сторон равно 3.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как ромб это и параллелограм, то и площадь его равна S=a^2 * sin a , где а-сторона, синус а-синус угла между смежными сторонами S2=(3a)^2 * sin a=9a^2 *sin a  -площадь подобного ромба со сторонами в 3 раза большими S : S2=a^2 *sin a   :   9a^2*sin a=1:9  углы в подобных ромбах равны, т.е. угол а и в 1-ом и во 2-м ромбе равны и их синусы тоже  ответ: у большего ромба площадь в 9 раз больше 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Нужно срочно сочинение на тему " моя допомога бабусi"
Ответить
Физика
сосуды имеют равные площади основания а масса воды налитой в них разная.В каком сосуде сила давления на дно больше и во  сколько раз?Почему?
Ответить
Математика
найдите два числа, каждое из которых больше чем -6/13, но меньше чем -5/13
Ответить
Русский язык
Опиши животное, которое хорошо знаешь. Сначала напиши, что тебя в нём удивляет. Если удивляет что-то во внешнем виде, постарайся это показать. Если...
Ответить
Физика
Почему электрические проводы, по которым подается ток к лампе розжаривания, практически не нагревается,а спираль разжаривания нагревается настолько...
Ответить