найдите два числа, каждое из которых больше чем -6/13, но меньше чем -5/13
Математика
найдите два числа, каждое из которых больше чем -6/13, но меньше чем -5/13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
привем оба числа к другому знаменателю: -18/39 и -15/39 между ними -16/39 и -17/39
Гость:
-6/13=-24/52 -5/13=-20/52 -21/52 -23/52
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