Опиши животное, которое хорошо знаешь. Сначала напиши, что тебя в нём удивляет. Если удивляет что-то во внешнем виде, постарайся это показать. Если удивляют повадки, то именно это и опиши.
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Опиши животное, которое хорошо знаешь. Сначала напиши, что тебя в нём удивляет. Если удивляет что-то во внешнем виде, постарайся это показать. Если удивляют повадки, то именно это и опиши.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждая кошка обладает уникальным рисунком на носу. Он является таким же индивидуальным как у человека отпечатки пальцев;Все кошки обладают отличным слухом, ухо этих животных поворачивается на 180º; Глаза у кошек бывают круглые, раскосые и миндалевидные. Цвет глаз у котенка может меняться с возрастом. При рождении, котята не видят и не слышат. Они открывают глаза в 7-10 дней, а зрение и слух развиваются в 2 недели. Домашние кошки - это единственная разновидность кошачьих, способная держать хвост вертикально при ходьбе. Все дикие кошки держат при ходьбе свои хвосты горизонтально или между ногами. Кошки более активны вечером. Кошки, когда не спят, ухаживают за собой 30 % времени. Кошка легко прыгает на высоту в пять раз превышающую ее рост
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