1)Какие из нижеперечисленных веществ являются основаниями? а)Bao б)KOH в)Ba(OH)2 г)NH4Cl д)NH3умноженное на H2O 2)Какие из веществ, формулы которыхприведены ниже, являются твёрдыми оксидами? а)Sio2 б)CO2 в)CL2O7 г)BaO д)Fe2O3

Химия
1)Какие из нижеперечисленных веществ являются основаниями? а)Bao б)KOH в)Ba(OH)2 г)NH4Cl д)NH3умноженное на H2O 2)Какие из веществ, формулы которыхприведены ниже, являются твёрдыми оксидами? а)Sio2 б)CO2 в)CL2O7 г)BaO д)Fe2O3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Основание KOH (гидроксид калия)и  Ba(OH)2 (гидрокисд бария (II) 2. очень тугоплавкий оксид SiO2 (песок), CL2O7
Гость:
1.б)KOH ;в)Ba(OH)2;д)NH3умноженное на H2O 2. а)Sio2;г)BaO д)Fe2O3
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