растояние от А до В катер проплыл за 6 часов, а от В до А за 7 часов.Скорость течения реки 2км/ч.Найдите собственную скорость катера.
Математика
растояние от А до В катер проплыл за 6 часов, а от В до А за 7 часов.Скорость течения реки 2км/ч.Найдите собственную скорость катера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х- собственная скорость катера, тогда х+2 - скорость по течению, а х-2 -против течения. расстояние от пунка А до В соответственно будет равно (х+2) 6 или (х-2) 7. приравниваем: (х-2) 7= (х+2) 6 7х-14 = 6х +12 7х- 6х = 12 +14 х = 26 Скорость катера 26 км\ ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мастер делает всю работу за 3 ч, а его ученик- за 6 ч.Какую часть работы делает каждый из них за 1 ч? Какую часть работы сделают они вместе за 1 ч?...
Математика
Математика
Теплохід пройшов 120км,рухаючись зі швидкістю 40км/год. Яку відстань подолає цей теплохід за той самий час,якщо збільшить швидкість на 20км/год?