растояние от А до В катер проплыл за 6 часов, а от В до А за 7 часов.Скорость  течения реки 2км/ч.Найдите собственную скорость катера.

Математика
растояние от А до В катер проплыл за 6 часов, а от В до А за 7 часов.Скорость  течения реки 2км/ч.Найдите собственную скорость катера.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х- собственная  скорость катера, тогда  х+2 - скорость  по  течению, а  х-2  -против  течения. расстояние от  пунка А  до В  соответственно  будет  равно (х+2) 6  или (х-2) 7. приравниваем:  (х-2) 7= (х+2) 6 7х-14 = 6х +12 7х- 6х = 12 +14 х = 26 Скорость  катера 26 км\ ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мастер делает всю работу за 3 ч, а его ученик- за 6 ч.Какую часть работы делает каждый из них за 1 ч? Какую часть работы сделают они вместе за 1 ч?...
Ответить
Математика
выполни устно кратное сравнение 1 куб.м и 100 куб.см. и запиши полученный результат
Ответить
Обществознание
Какие факторы сдерживали реформы после окончания Отечественной войны?
Ответить
Математика
Теплохід пройшов 120км,рухаючись зі швидкістю 40км/год. Яку відстань подолає цей теплохід за той самий час,якщо збільшить швидкість на 20км/год?
Ответить
Русский язык
мне нужно домашку по русскому 1.известно ли тебе это слово?как давно? 2.чем это слово заинтересавало тебя и т.д. 3.что я узнало происхождение слова...
Ответить