растояние от А до В катер проплыл за 6 часов, а от В до А за 7 часов.Скорость течения реки 2км/ч.Найдите собственную скорость катера.

Математика

растояние от А до В катер проплыл за 6 часов, а от В до А за 7 часов.Скорость течения реки 2км/ч.Найдите собственную скорость катера.

Автор: Гость