Теплохід пройшов 120км,рухаючись зі швидкістю 40км/год. Яку відстань подолає цей теплохід за той самий час,якщо збільшить швидкість на 20км/год?

Математика
Теплохід пройшов 120км,рухаючись зі швидкістю 40км/год. Яку відстань подолає цей теплохід за той самий час,якщо збільшить швидкість на 20км/год?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120:40=3 ч был в пути теплоход 2) 40+20=60 км/ч скорость теплохода после увеличения 3) 60*3=180 км преодолеет теплоход за то же самое время Ответ: 180 км 
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