Теплохід пройшов 120км,рухаючись зі швидкістю 40км/год. Яку відстань подолає цей теплохід за той самий час,якщо збільшить швидкість на 20км/год?
Математика
Теплохід пройшов 120км,рухаючись зі швидкістю 40км/год. Яку відстань подолає цей теплохід за той самий час,якщо збільшить швидкість на 20км/год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120:40=3 ч был в пути теплоход 2) 40+20=60 км/ч скорость теплохода после увеличения 3) 60*3=180 км преодолеет теплоход за то же самое время Ответ: 180 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
мне нужно домашку по русскому 1.известно ли тебе это слово?как давно? 2.чем это слово заинтересавало тебя и т.д. 3.что я узнало происхождение слова...
Физика
Два заряда q1=2,0*10^(-8)Кл и q2=1,6*10^(-7)Кл размещены на расстоянии 5,0см друг от друга. Определите напряжённость поля в точке, удалённой от пер...
Русский язык