Как найти разность квадратов?
Алгебра
Как найти разность квадратов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение суммы двух выражений на их разность равно разности квадратов этих выражений.
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