Для компота купили фрукты. Из них яблоки составляют 7 частей, груши - 4 части, а абрикосы- 3 части. Груш на 1 7/20 кг меньше, чем яблок. Сколько килограммов фруктов купили для компота?

Математика

Для компота купили фрукты. Из них яблоки составляют 7 частей, груши - 4 части, а абрикосы- 3 части. Груш на 1 7/20 кг меньше, чем яблок. Сколько килограммов фруктов купили для компота?

Автор: Гость