Для компота купили фрукты. Из них яблоки составляют 7 частей, груши - 4 части, а абрикосы- 3 части. Груш на 1 7/20 кг меньше, чем яблок. Сколько килограммов фруктов купили для компота?
Математика
Для компота купили фрукты. Из них яблоки составляют 7 частей, груши - 4 части, а абрикосы- 3 части. Груш на 1 7/20 кг меньше, чем яблок. Сколько килограммов фруктов купили для компота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
яблоки - 7х груши - 4х абрикосы - 3х [latex]\\ 7x - 4x=\frac{27}{20} \\ 60x=27 \\ x=\frac{9}{20} \\ 7x+4x+3x=14x \\ 14\cdot\frac{9}{20}=\frac{7\cdot9}{10}=6.3[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Ученики стремятся получать хорошие оценки в школе,но задумайтесь,почему они это делают.Подумайте,почему ученики стреятся хорошо учится и к каким ре...
Физика
В какую среду помещен точечный электрический заряд 4,5*10в степени (-7) Кл,если на расстоянии 5,0см от него напряжённость поля равна 2,0*10в степен...
Математика
Витя придумал 6 выражений со скобками, значени которых равна 15, а лена придумала на 2 выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.
Химия
Помогите пожалуйста решите три задачи по химии.Заранее спасибо. 1.Объясните смысл высказывания геохимика А.П.Виноградова: " ... океан действует , к...