В ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ УЧАСТВОВАЛО 86 ЧЕЛОВЕК.МАЛЬЧИКОВ БЫЛО НА 12 БОЛЬШЕ,ЧЕМ ДЕВОЧЕК.СКОЛЬКО МАЛЬЧИКОВ УЧАВСТВОВАЛО В ОЛИМПИАДЕ?
Математика
В ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ УЧАСТВОВАЛО 86 ЧЕЛОВЕК.МАЛЬЧИКОВ БЫЛО НА 12 БОЛЬШЕ,ЧЕМ ДЕВОЧЕК.СКОЛЬКО МАЛЬЧИКОВ УЧАВСТВОВАЛО В ОЛИМПИАДЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
86/2=43 43+6=49 (количество мальчиков) 86-49=37 (количество девочек)
Гость:
I способ: Предположим, что х - это количество девочек участвующих в олимпиаде, тогда (х+12) - это количество мальчиков участвующих в олимпиаде, также из условия задачи известно, что всего в олимпиаде по математике участвовало 86 человек согласно этим данным составим и решим уравнение: х+х+12=86 2х+12=86 2х=86-12 2х=74 х=74:2 х=37 (ч.) - девочки. х+12=37+12=49 (ч.) - мальчики. II способ: 1) 86-12=74 2) 74:2=37 (ч.) - девочки. 2) 37+12=49 (ч.) - мальчики. Ответ: 49 мальчиков участвовало в олимпиаде по математике. Проверка: 37+49=86 (ч.) - всего.
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