Вопросы на тему Смутное время 2) Опишите положение в стране, которое привело к возможности появления самозванцев 3)Кто и почему поддержал Лжедмитрия в стране и за рубежом 4)МОжно ли считать Смуту специфическим российским явлением

Гость: Гость:

1) В стране голод и разруха, год выдался неурожайным, мало того, голод еще и безвластие, боярские фамилии дерут правящий трон своими толстыми задницами, брозды правления перекатываются от одной фамилии к другой.. и.т.д. А народ-то робщит.. Холопов помешчики выгоняют, жрать-то самим нечего, народ понятно- стекается в Москву, где власти предприимчиво раздует всем денег -"на пожрать" Но такой замес только вызывает еще большую дизорганизацию. Что же в этот момент происходит. По стране проходит слушок, что Царевич Дмитрий-то в Угличе не погиб, а чудом уцеле, Поэтому, самозванца у нас бы народ принял охотно, но Лжедмитрий делает очень хитро, он идет, не сюда, а К польскому правительству и излагает, что дескать "Признайте меня законным царем Руси, а я вам Смоленщину отпишу, и севера землей накину... " Ну там только и рады были... Собственно вся эта бодяга с подставами вылилась потом в русско-польский конфликт...Специфична ли смута в России, а вы выглянити в окно, в каком времени мы живем, упосле распада СССр как единой правящей партии, куда мы пришли, у словно говоря, под личиной псевдодемократии мы имеем дело с Олигархией в чистом виде, и наш условно говоря"Трон" пренадлежит тому , кого мы не знаем, возможно это даже не один а целая группа людей