Саша на ростояние 600 м увидел Антона идушего со скоросьтью 80 м в минуту . саша побежал на встречу к нему со скоростью 120 м минуту. собака саши тоже побежала навстречу антону. добежав до него она вернулась к саше и повернув с...

Математика

Саша на ростояние 600 м увидел Антона идушего со скоросьтью 80 м в минуту . саша побежал на встречу к нему со скоростью 120 м минуту. собака саши тоже побежала навстречу антону. добежав до него она вернулась к саше и повернув снова побежала к антону . так она продолжала свой бег до их встречи. какое растояние пробежала собак если она бегала со скоростью 300 м в минуту

Автор: Гость