Саша на ростояние 600 м увидел Антона идушего со скоросьтью 80 м в минуту . саша побежал на встречу к нему со скоростью 120 м минуту. собака саши тоже побежала навстречу антону. добежав до него она вернулась к саше и повернув с...
Математика
Саша на ростояние 600 м увидел Антона идушего со скоросьтью 80 м в минуту . саша побежал на встречу к нему со скоростью 120 м минуту. собака саши тоже побежала навстречу антону. добежав до него она вернулась к саше и повернув снова побежала к антону . так она продолжала свой бег до их встречи. какое растояние пробежала собак если она бегала со скоростью 300 м в минуту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120+80=200(м) общая скорость Антона и Саши за 1мин 2)600:200=3(мин) через столько мальчики встретятся 3)300*3=900(м) пробежала собака
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